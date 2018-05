Ce matin a eu lieu la présentation à Poitiers de la 32e édition du Tour international du Poitou-Charentes. Le tracé de la course a été dévoilé. Une course qui se déroulera du 21 au 24 août dans les quatre départements de l’ancienne région. Départ de Jonzac en Charente-Maritime pour une arrivée de la première étape à Cognac en Charente. 2e étape entre Segonzac et Melle. 3e, entre Gençay et Couhé. 4e, le contre-la-montre, entre Champagné-Saint-Hilaire et Couhé. Départ de la dernière étape de Brioux-sur-Boutonne pour une arrivée finale à Poitiers, comme d’habitude. Le TPC 2018 accueillera 17 équipes de 7 coureurs. L’été dernier, c’est le Danois Mads Pedersen qui avait remporté l’épreuve.