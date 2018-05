Le palmarès 2018 du label Pavillon bleu dévoilé ce matin. Un label qui récompense les ports, les plages et les communes pour leur engagement en faveur de l’excellence environnementale. Cette année, 107 ports ont été labellisés dont trois de Charente-Maritime : La Flotte-en-Ré, Saint-Denis-d’Oléron et La Rochelle. Et 399 plages dont celle du Bureau à Saint-Palais-sur-Mer qui récupère son précieux label, gage de qualité des eaux de baignade. 19 plages du département au total ont ainsi obtenu le Pavillon bleu cette année.

Liste des plages labellisées : La Rochelle, chef de baie ; La Bois-Plage-en-Ré, Gros-Jonc, Les Gollandières ; Le Grand-Village-Plage, La Giraudière ; Royan, La Grande Conche, Le Chay, Le Pigeonnier, Pontaillac, Foncillon ; Saint-Georges-d’Oléron, Boyardville, Les Saumonards, La Gautrelle, Le Douhet, Plaisance, Plage des Sables Viniers, Les Bonnes ; Saint-Georges-de-Didonne, Grande plage ; Saint-Trojan-les-Bains, Gatseau ; Saint-Palais-sur-Mer, plage du Bureau.