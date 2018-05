Manifestation des cheminots aujourd’hui à Bordeaux. Environ 80 grévistes du Technicentre de Saintes, et une vingtaine du secteur de La Rochelle, doivent converger vers la capitale régionale pour interpeller le président de la Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset sur sa politique au service des usagers du rail.

Côté trafic des trains, il reste perturbé. Conséquence de la 11e séquence de grève à la SNCF contre la réforme ferroviaire. 4 allers-retours sont annoncés entre Paris et La Rochelle. 1 train intercité entre Bordeaux, La Rochelle et Nantes. Et la moitié des liaisons TER Poitou-Charentes assurées en trains + cars.