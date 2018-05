Quatre mois après sa mise en route, l’association d’opposants Pays rochefortais alert’ vient de déposer une requête auprès du tribunal administratif de Poitiers, pour contester l’arrêté préfectoral du 16 janvier dernier autorisant la mise en service de l’équipement. Avec un maximum d’éléments à charge, prouvant le risque sismique et les dangers pour l’environnement. Ecoutez Jean-Claude Deborde, porte-parole de Pays rochefortais alert’ :

La procédure s’annonce longue. Et il ne devrait pas y avoir d’audience avant un an et demi.

Pays rochefortais alert’ rappelle qu’en 2015 à Angers, la justice a ordonné la démolition d’une usine de traitement des déchets comparable à celle d’Echillais, après quatre ans d’exploitation. Et en 2016 à Nonant-le-Pin, en Normandie, une autre usine a été démantelée sur décision de justice, après quelques jours seulement de fonctionnement.