11e épisode de grève à la SNCF depuis le début de la mobilisation contre la réforme ferroviaire. Des perturbations sont à prévoir aujourd’hui et demain, mais le trafic s’améliore avec 4 allers-retours en TGV entre Paris et La Rochelle. 2 trains intercités entre Bordeaux, La Rochelle et Nantes. Et 58% des liaisons TER Poitou-Charentes assurées en train + cars. Ce matin, les syndicats doivent annoncer le résultat de la consultation Vot’action lancée le 14 mai.

A Saintes, les cheminots grévistes du Technicentre doivent se réunir ce matin en assemblée générale devant la gare. Ils protestent toujours contre la suppression annoncée de 200 postes. Demain, ils seront environ 80 à rejoindre leurs collègues de la Nouvelle-Aquitaine à Paris, afin d’interpeller le président de région Alain Rousset sur, je cite, « sa politique désastreuse du service aux usagers ».