Les fonctionnaires dans la rue ce matin. Ils se sont mobilisés à l’appel de huit organisations syndicales en Charente-Maritime, dans le cadre d’une journée d’action nationale contre la politique Macron et la suppression de 120 000 postes dans la fonction publique. Deux mois jour pour jour après une manifestation qui avait rassemblé 5 000 personnes en Charente-Maritime, cette nouvelle mobilisation a été moins bien suivie, avec un millier de manifestants à La Rochelle et moitié moins à Saintes. Bilan mitigé pour Jean-Marie Bernard, secrétaire adjoint départemental du syndicat Unsa 17 et secrétaire de l’union locale de Saintes :

Détermination aussi du côté de Sud éducation qui appelle, comme une cinquantaine d’autres syndicats, associations et partis politiques, à une marée populaire samedi à 10h30 devant la gare de Saintes, autour de la justice sociale, de l’égalité et de la solidarité. Un cortège prendra la direction de la Place Bassompierre.