Huit organisations syndicales de Charente-Maritime (FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FSU, Solidaires et UNSA) appellent à faire grève et à manifester contre la politique du chef de l’Etat Emmanuel Macron. Parmi les principales revendications : l’arrêt des suppressions de postes, la revalorisation des grilles de salaires et la compensation de la hausse de la CSG. Si le gouvernement semble bien décidé à appliquer coûte que coûte ses réformes, les syndicats restent déterminés, alors que la situation n’a pas évolué depuis la dernière journée d’action du 22 mars. C’est ce que nous dit Samuel Meeschaert de Force ouvrière territoriaux Charente-Maritime :

Deux manifestations auront lieu mardi en Charente-Maritime. A 10h30 devant la gare de La Rochelle et devant le palais de justice de Saintes.