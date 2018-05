Scène ouverte avec l’association Mondomélodie pour la promo du festival « Note en vert » de Périgny, qui aura lieu du 8 au 10 juin 2018.

Notes en Vert est organisé par Mondomélodie, en partenariat avec la fondation Léa Nature. Le festival propose à un public intergénérationnel une image novatrice et harmonieuse des biodiversités culturelles et environnementales, tout en s’inscrivant dans une authentique démarche éco-responsable. Installé dans le magnifique parc des Coureilles à Périgny, « Notes en Vert » affirme ses identités écolos, alternatives et pluridisciplinaires. Le festival souhaite offrir au public un nouvel espace de divertissement et de culture, carrefour d’échanges et de tolérance, dans une ambiance econviviale.

https://www.facebook.com/notesenvert/

https://www.facebook.com/mondomelodie/

https://www.notesenvert.fr/