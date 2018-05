10e séquence de grève de deux jours à la SNCF. A Saintes, les cheminots ont décidé de bloquer ce matin le Technicentre où 200 emplois sont menacés. Un rassemblement est prévu dans la matinée sur le parvis de l’Hôtel de ville pour célébrer la Fête à Machon. Du nom du maire qui refuse de s’exprimer sur le dossier du Technicentre. Les grévistes comptent l’interpeller à l’occasion de leur assemblée générale qui se tiendra sur place. Ils seront rejoints par leurs collègues de Poitiers et La Rochelle.

Côté trafic des trains, il s’annonce perturbé en cette veille de week-end de la Pentecôte. Avec 3 TGV entre Paris et La Rochelle. 2 trains intercités entre Bordeaux, La Rochelle et Nantes. Et 38% des liaisons TER assurées en train + car.