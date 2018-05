« Non à la prolifération des projets éoliens industriels ». C’est ce que diront le 26 mai à La Rochelle les opposants de Charente-Maritime rassemblés au sein de la nouvelle fédération Stop éolien 17. Fédération qui a vu le jour le 12 mai à Puy-du-Lac et qui réunit une trentaine d’associations et collectifs du département. Une manifestation partira à 10h30 de la tour de la chaîne, direction la préfecture, pour dénoncer la multiplication des projets sur le territoire et les risques pour la santé et l’environnement. On parle de 400 éoliennes. « La Charente-Maritime aura bientôt plus d’éoliennes que d’églises romanes », ironise Stop éolien 17.