Un accident a fait deux blessés tôt ce matin sur l’autoroute A10, à hauteur de Doeuil-sur-le-Mignon. Une voiture et un utilitaire se sont percutés dans le sens Paris-Bordeaux, peu avant 6h. 11 pompiers se sont rendus sur place. Deux hommes de 39 et 40 ans ont été légèrement blessés. Le plus âgé a dû être désincarcéré de son véhicule, puis transporté vers le centre hospitalier de Niort.