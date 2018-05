C’est le triste constat d’Adhéos, alors qu’a lieu aujourd’hui la Journée mondiale contre l’homophobie. Le centre gay et lesbien de Charente-Maritime rappelle combien les propos et actes malveillants envers la communauté homosexuelle sont encore légion, notamment sur les réseaux sociaux. +4% en France. Et ce malgré l’avancée du débat démocratique, comme s’en désole Frédéric Hay, le président saintais d’Adhéos :

5 ans après le mariage pour tous, plus de 40 000 unions de couples de même sexe ont été célébrés en France. Mais Frédéric Hay veut aller désormais plus loin, et demande au gouvernement de statuer rapidement sur l’ouverture de la PMA (Procréation médicalement assistée) et la filiation aux couples homosexuels, au risque de fomenter une nouvelle hausse des actes homophobes, comme très récemment dans notre région. Frédéric Hay :