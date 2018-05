C’est l’idée proposée tous les samedis matins par la Ville, pour faciliter les déplacements des consommateurs et favoriser les commerçants de l’hyper-centre et les forains du marché. Face au problème de stationnements, des rotations seront effectuées toutes les 5 minutes entre le parking du Polygone et la rue La Fayette. Le dispositif totalement gratuit entrera en service samedi prochain, de 9h à 12h30.