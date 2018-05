L’ouverture demain d’une session de formation à la maçonnerie médiévale à Loire-les-Marais, près de Rochefort. L’église romane va servir de support à ce stage qui va consister à reprendre des sous-bassement en pierre sur une surface de 60m², qui seront entièrement enduits à la truelle, avec de la chaux pure et du sable. Des matériaux d’époque pour une technique elle aussi surannée, mais qui permet de respecter le bâti et l’authenticité du lieu sacré, fragilisé par un tremblement de terre en avril 2016. On écoute Wilfrid Pontoreau, formateur consultant pour l’association Urgences patrimoine, qui va encadrer les stagiaires :

Coût du chantier : 5 000 euros. Ce stage de quatre jours est ouvert à tous. Il est entièrement gratuit. Il reste encore des places. Pour s’inscrire, contactez Wilfrid Pontoreau au 06 64 34 44 51 ou la mairie de Loire-les-Marais au 05 46 84 45 27. A noter que l’église de Loire-les-Marais fait actuellement l’objet d’un vaste programme de rénovation. N’étant pas classée, elle ne bénéficie d’aucune aide de l’Etat. Un appel aux dons a été lancé sur cotizasso.com.