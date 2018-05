Retour à la normale ce matin à la SNCF, au lendemain de la 18e journée de grève des cheminots. Hier, le mouvement a été plus suivi que ces derniers jours, avec 27% de grévistes en moyenne. A Saintes, plus de 120 cheminots se sont mobilisés devant le Technicentre où 200 emplois sont menacés. Ils ont pu participé au Vot’action sur la réforme ferroviaire, avant d’entamer une marche sur les rails à Chaniers pour dénoncer le manque d’entretien de certaines lignes. Les cheminots de Saintes seront de nouveau en grève fin de semaine, et annoncent le blocage du Technicentre vendredi. Ils se réuniront en assemblée générale devant la mairie avec leurs collègues de Poitiers et La Rochelle. Ils espèrent rencontrer le maire Jean-Philippe Machon, resté, je cite, « trop silencieux » sur le dossier du Technicentre.