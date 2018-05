Des nouvelles de Louis Eyere, cet enseignant du lycée professionnel Marcel-Dassault de Rochefort qui avait entamé une grève de la faim fin mars pour exiger l’un des deux postes en aérostructure. Deux postes qui seront nouvellement créés à la rentrée prochaine. Hélas pour lui, sa candidature avait été rejetée. Louis Eyere avait dénoncé une injustice, et ses collègues s’étaient mobilisés pour lui. Mais, lundi dernier, le professeur a été convoqué par sa direction et son inspecteur. Et un nouvel entretien est prévu vendredi au rectorat. Le signe d’une avancée selon l’intéressé. On l’écoute :

Un signe positif également pour le syndicat CGT qui soutient l’action de l’enseignant.