L’Espace régional d’orientation et la Mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron proposent depuis six ans cet évènement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à trouver un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation du CAP à Bac + 3. Dans tous types de domaines, mais principalement dans le bâtiment, les transports ou la logistique. Sachant qu’il s’agit de formations qualifiantes rémunérées. On écoute Yann Godefroy, le coordinateur :

Rendez-vous donc demain de 14h à 17h au Palais des congrès de Rochefort.