18e journée de grève à la SNCF. Le trafic s’annonce très perturbé aujourd’hui. Avec un aller-retour en TGV entre Paris et La Rochelle. Aucun train intercité entre Bordeaux, La Rochelle et Nantes. Et 45% des liaisons TER Poitou-Charentes assurées en car. Les syndicats entendent frapper un grand coup avec cette « Journée sans cheminot » contre la réforme ferroviaire. A Saintes, les grévistes dénoncent également le projet de supprimer 198 postes au Technicentre et la dégradation des liaisons ferroviaires entre Saintes et Niort, Saintes et Royan et sur l’axe Bordeaux-La Rochelle où la vitesse est limitée. Après un piquet de grève et une AG, une marche sur les rails est prévue à 10h30 à Chaniers.