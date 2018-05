Hier, ils ont achevé l’une des dernières sessions de formation plage de la Bouverie. Ultimes tests physiques au large de la côte sauvage, avant le grand bain cet été. Ce sont les formateurs bénévoles de la SNSM de La Rochelle qui ont assuré l’encadrement du stage SSA pour « Surveillance et sauvetage atlantique ». Daniel Lucas, le directeur du centre de formation de La Rochelle, était là pour superviser les nouvelles recrues :

Les nageurs-sauveteurs les plus chevronnés étaient présents pour accompagner les petits nouveaux, mais aussi pour se mettre à niveau, comme le souligne Romain en exercice depuis 5 ans :

Cinq autres formations sont nécessaires pour devenir nageur-sauveteur : le BNSSA, PSE1 et PSE2, permis côtier et même un certificat de radiotéléphonie. A noter que sur le plan national, la SNSM forme chaque année 500 nouveaux nageurs-sauveteurs grâce à ses 800 formateurs bénévoles. Elle a pour principale mission le secours bénévole et gratuit en mer et sur les côtes.