Scène ouverte avec Jean-Christophe Méreau, président de l’association Trac en scène de La Jarne, pour la promotion du spectacle « Buzay au XVIIIe » qui aura lieu du 2 au 3 juin 2018 au château de Buzay de La Jarne.

L’association Trac en scène a été créée à La Jarne en 2008 et fête donc cette année son 10ème anniversaire. L’activité de l’association a débuté avec une troupe adulte qui chaque année depuis janvier 2009 propose trois représentations théâtrales au mois d’avril. Sont présentées prioritairement des comédies et des pièces de vaudeville. Depuis septembre 2011, une troupe Juniors (de 7 à 16 ans) est animée et dirigée par une professeure de théâtre le mercredi après-midi. Depuis juin 2013, chaque premier week-end de juin, l’association organise une manifestation intitulée « Buzay au XVIIIe » qui présente des animations et des spectacles historiques liés au siècle des Lumières dans le parc du château de Buzay à La Jarne(17). La genèse du projet est de mettre en valeur un site patrimonial local en le faisant revivre le temps d’un week-end au XVIIIe siècle avec la collaboration d’artisans, d’artistes, d’associations. Sont proposés des concerts, des danses, des chants, des reprises équestres, des saynètes théâtrales. Le public peut déambuler à sa guise dans un village d’artisans qui présentent les vieux métiers du 18ème.

Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 :

« Buzay au XVIIIe ».

Cette année, trois associations en costume participent à la manifestation : Le 18ème Siècle des Lumières, Rochefort en Histoire, Brouage en Costume Passion. Il y aura ainsi près d’une centaine de personnes en costumes sur la durée de la manifestation. En plus du village d’artisans, deux autres villages seront implantés cette année : un village d’artistes avec l’association Gasp’Art et un village de propriétaires de lévriers.

www.trac-en-scene.org

https://www.facebook.com/TracEnSceneBuzay/