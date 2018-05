En grève depuis plus d’un mois contre la réforme ferroviaire, les agents de la SNCF maintiennent la pression sur le gouvernement. Ils dénoncent également le projet de supprimer 198 postes au Technicentre et la dégradation des liaisons entre Saintes et Niort, Saintes et Royan et sur l’axe Bordeaux-La Rochelle où la vitesse est limitée. Cheminots, mais aussi usagers mécontents, appellent donc à une journée d’action lundi avec piquet de grève à 8h. Assemblée générale à 9h. Une marche sur les rails à 10h30. Et un barbecue revendicatif à midi.