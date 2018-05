C’est le bilan des derniers congés d’avril et du pont du 1er mai qui laisse quelque peu amers les hôteliers, les restaurateurs et les dirigeants de sites de loisirs. En cause : la météo, un calendrier défavorable et la grève à la SNCF. Carole Effenberger :

La prochaine enquête de Charentes tourisme sera publiée le 15 mai, pour connaître la tendance des ponts du mois en cours.