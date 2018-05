Gare aux cambriolages pendant les vacances. Avec les ponts et week-end prolongés du mois de mai, et les futurs congés d’été qui se profilent, la préfecture de la Charente-Maritime relance l’opération Tranquillité vacances. D’autant plus cette année qu’en 2017 le département a connu une forte augmentation du nombre de vols par effraction. Carole Effenberger :