On vous propose de prendre de la hauteur demain en Charente-Maritime, à l’occasion du pont de l’Ascension. Avec tout d’abord le Festival du vent à Talmont-sur-Gironde qui se tient du 10 au 13 mai. Au programme : démonstrations de cerf-volants et ateliers de fabrication pour les enfants.



Et puis à La Tremblade, le phare de La Coubre accueille demain l’Extrême 300. Une course ascensionnelle chronométrée dont le but est de gravir le plus vite possible les 300 marches de l’édifice. C’est la 3e édition. Record à battre 1’02. Départ à 9h30. C’est ouvert aux plus de 16 ans.