Pour la 2e année consécutive, la mairie lance l’opération « Boutique plus ». Un dispositif ouvert aux créateurs d’entreprises qui souhaitent s’installer dans la commune. Avec un certain nombre d’avantages à la clé pour les deux candidats qui seront retenus à l’issue de cette aventure. Et un accompagnement pendant deux ans. Françoise Mesnard, la maire de la ville :

Et les deux lauréats s’installeront dès cet été dans des commerces rénovés de la rue de la Grosse-horloge. Les dossiers sont à déposer avant le 18 juin. Plus d’infos sur l’espritangely.com. A noter que d’autres projets sont en cours pour revitaliser le centre-ville comme la réhabilitation de friches commerciales rue Gambetta en résidence jeunes. Et la rénovation de trois immeubles rue des bancs pour créer deux commerces, un cabinet paramédical et 7 logements.