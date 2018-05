Muriel Pénicaud attendue de pied ferme cet après-midi à La Rochelle par la CGT. Les militants et syndicalistes ont prévu d’interroger la Ministre du travail sur ses projets de réforme de la formation professionnelle et de l’assurance chômage, à l’occasion des Assises de l’emploi. Ils comptent lui présenter l’ensemble de leurs propositions sur ces sujets, et lui exprimer leur colère quant à la politique gouvernementale qui je les cite, « casse le Code du travail et durcit les conditions de vie des salariés ».

Muriel Pénicaud qui a visité ce matin la Maison familiale et rurale de Saint-Germain-de-Marencennes à Saint-Pierre-la-Noue, près de Surgères. La MFR propose aux élèves de 4eme jusqu’aux études supérieures des formations en alternance, qui préparent à un Bac professionnel agricole en apprentissage ou en formation continue. Et aussi, nouveauté cette année, un module « production » en agriculture biologique. Un modèle d’enseignement dans l’esprit du projet de réforme de Muriel Penicaud :

Muriel Penicaud donc confortée dans sa réforme et qui a pu également se rendre compte de la fracture entre l’apprentissage et la filière générale dans le second degré :

Avec 482 établissements en Europe, il existe plus de 350 qualifications en MFR, réparties dans 18 secteurs professionnels.