Quatre mois après l’abandon du projet d’aéroport et pratiquement un mois après le début des opérations d’évacuation, les collectifs Alterenvie(s) et Attac 17 se mobilisent le temps d’une soirée pour débattre et commenter l’actualité des résistants de la Zone à défendre. Autour du film « Nous les zadistes » de la réalisatrice Joe le pirate qui sera présente. L’occasion d’échanger avec elle sur sa vision de la ZAD. Une vision utopique partagée par Florence Jadot, la présidente de l’association tonnacquoise Alterenvie(s) :

Rendez-vous ce soir à 20h30, au Centre Richard de Tonnay-Charente. L’entrée est libre. Un buffet partagé sera proposé à l’issue.