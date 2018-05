13e jour de grève à la SNCF. Les cheminots ne lâchent rien. Ils se mobilisent de nouveau contre la réforme ferroviaire. Le trafic des trains est de nouveau perturbé. Avec 3 allers-retours en TGV entre Paris et La Rochelle. Un train intercité entre Bordeaux, La Rochelle et Nantes. Et 62% des liaisons TER Poitou-Charentes sont assurées en train+car.