Muriel Pénicaud attendue demain matin en Charente-Maritime. Un déplacement sur le thème de l’apprentissage et de la réforme de la formation professionnelle pour la Ministre du travail qui se rendra tout d’abord à la Maison familiale et rurale de Saint-Germain-de-Marencennes à Saint-Pierre-la-Noue, près de Surgères. Elle y rencontrera les élèves et les équipes pédagogiques. Direction ensuite La Rochelle pour la clôture en fin de journée des Assises de l’emploi. A cette occasion, elle signera avec le président de la Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset la convention financière d’amorçage du Plan d’investissement dans les compétences. Une rencontre avec des chefs d’entreprises est prévue en milieu d’après-midi pour évoquer la mise en application des ordonnances réformant le code du travail.