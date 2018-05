Au programme : un match de soule à 20h30, après la cérémonie d’ouverture à 18h30 au parc des Charmilles. Demain matin, foire d’antan en centre-ville, et soirée patoisante. Dimanche matin, remise de l’ordonnance royale, pique-nique et plantation de l’arbre du bicentenaire. Bal en soirée et feu d’artifice. Deux jours d’animations sont ensuite prévus mardi et jeudi prochains.