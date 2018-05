Depuis deux ans, le Clic Oléron et de la Communauté de Communes de l’île conduisent sur le territoire le programme Monalisa pour Mobilisation Nationale de Lutte contre l’isolement des personnes âgées. Des bénévoles sont formés pour aller à la rencontre des seniors isolés de l’île. Depuis 2016, ce sont ainsi plus de 500 visites qui ont été mises en place. Et l’enjeu est important, comme nous l’explique Alice Lamandé responsable du contrat local de santé à la Communauté de commune de l’île d’Oleron :

Pour renforcer l’équipe constituée d’une vingtaine de bénévoles, surtout des femmes de 50 à 60 ans, un appel aux volontaires est lancé pour une formation qui aura lieu fin juin, les 27 et 28. Il faut contacter le Clic Oléron au 05 46 47 33 27.