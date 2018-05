D’importants travaux démarrent en centre-ville de Rochefort. A partir d’aujourd’hui, le boulevard du Vercors entre en chantier. Un axe situé entre la gare et la zone des sœurs. A cet endroit, la chaussée sera végétalisée et des places de stationnement seront marquées au sol en partie sud. Plus au Nord, la voie sera reconditionnée. Les travaux, qui s’inscrivent dans le programme d’apaisement de la ville, vont durer jusqu’au 25 mai. La circulation et le stationnement seront perturbés, avec la fermeture partielle ou totale de l’axe pendant cette période.