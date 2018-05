Ce fameux site archéologique gallo-romain qui vient de se voir doté d’une subvention de plus de 400 000 euros par le Département de la Charente-Maritime. De quoi encore améliorer une destination touristique qui prend décidemment de plus en plus d’ampleur. Carole Effenberger :

Le site, qui dort en partie sous 40 ha de champs cultivés, vierge de toute construction, bénéficie aujourd’hui d’une valorisation soutenue. A noter par ailleurs que le Département s’est également engagé pour l’exploration et la mise en valeur des sites médiévaux et modernes de Pons et Hiers-Brouage, ainsi que des villas antiques de Saint-Saturnin-du-Bois et Jonzac.