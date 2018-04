Appel à la mobilisation pour le Fête du travail. Quatre rassemblements sont prévus demain matin en Charente-Maritime. Avec les mouvements sociaux d’ampleur comme à la SNCF, ce 1er mai s’annonce chargé en termes de revendications. Et le rendez-vous risque d’être particulièrement suivi selon les syndicats, puisque les mouvements sociaux contre les réformes du gouvernement ne cessent de s’amplifier. C’est ce que nous dit Yvonne Gaborit, secrétaire générale de la CGT 17 :

50 ans après mai 68, ce 1er mai 2018 sera aussi l’occasion de rappeler la lutte pour le droit social en France. Yvonne Gaborit :

La CGT, Force ouvrière, la FSU, Sud et l’Unef appellent à 4 rassemblements en Charente-Maritime. A 10h sur le parvis de la gare de Royan. Et à 10h30 place de Verdun à La Rochelle, place Colbert à Rochefort et devant le Palais de justice de Saintes.