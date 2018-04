Récupérer gratuitement et donner une seconde vie à des palettes, des cajettes, des portes ou des fenêtres en bois ou pvc, même des conteneurs en plastique, c’est possible grâce à la zone de réemploi sur l’île d’Oléron. Elle rouvre ce lundi sur le site de l’Ecopôle à Dolus. L’an dernier, en novembre, elle avait permis de sauver des bennes plus de 6 tonnes de matériaux. Un bel exemple d’économie circulaire. Marianne Girard est la responsable du site :

La zone de réemploi sera ouverte jusqu’au 11 mai, à l’Ecopôle, route de l’Ecuissière à Dolus. A noter que cette année un partenariat a été conclu avec l’association « Océan Oléron contre l’exclusion avec nous » pour la récupération de matériaux, lors de déménagements par exemple.