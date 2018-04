Cycle and sound revient pour une nouvelle saison en Aunis Sud. Une édition anniversaire pour les 10 ans de l’évènement, qui permet de découvrir le territoire sous un angle festif. Avec concert, balade à vélo et dégustation de produits locaux. Trois dates cette année : le 26 mai à Chambon, le 24 juin à La Devise, et demain à Ballon. Caroline Sagnier, responsable de la communication à la Communauté de communes Aunis Sud, nous en dit plus :

Accueil à 13h30. Départ à vélo à 14h. Concert à 16h. En cas de mauvais temps, une solution de repli est prévue à la salle des fêtes pour le concert. Tarif : 5 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans.