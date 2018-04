En rugby. 25e et avant-dernière journée de la saison régulière de Top 14. C’est le match de la dernière chance pour le Stade rochelais ce dimanche à Toulouse. Les Maritimes n’ont plus le droit à l’erreur pour se qualifier pour les phases finales. 8e, ils doivent impérativement remonter dans le top 6. Mais le n°2 risque de leur compliquer la tâche. Ils restent déterminés. On écoute le centre Pierre Aguillon :

Toulouse/La Rochelle, c’est ce dimanche à 16h50. Match retransmis sur Canal+.