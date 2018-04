Une journée d’information et de prévention a eu lieu aujourd’hui au Conseil départemental à La Rochelle. L’opération de sensibilisation a été conduite auprès des agents territoriaux de la Maison de la Charente-Maritime, qui utilisent des véhicules de fonction dans leurs différentes missions. L’idée était donc de leur proposer un moment pour réviser le code de la route et les tester lors d’ateliers et sur des simulateurs. Car, les accidents de la route restent en effet l’une des principales causes de mortalité au travail. Deux autres journées de sensibilisation auront lieu en juin et septembre à Saintes.