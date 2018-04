Stéréoparc étoffe sa programmation. Le festival électro de Rochefort, qui aura lieu cet été les 3 et 4 août, accueillera sur scène Steve Angello. Un DJ mondialement connu, l’un des plus talentueux de sa génération. Et puis Tropkillaz, un duo brésilien qui a déjà collaboré avec Kanye West, Snoop dog et Dr Dre. Ils s’ajoutent à la liste des artistes déjà annoncés : Purple disco machine, Fakear, Nervo et Azur. La billetterie est ouverte sur stereoparc.com