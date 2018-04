Hier après-midi, les médecins et paramédicaux réunis en assemblée générale ont décidé de mettre un terme à leur mouvement entamé le 4 avril. La veille, ils ont finalement obtenu des avancées de la part de leur direction, qui a accordé au service le recrutement d’une infirmière supplémentaire, et la réouverture de 8 lits en cardiologie et médecine générale. Mais aussi un accueil renforcé l’hiver, au moment des pics d’épidémie. Et surtout de meilleures conditions d’accueil des patients, qui ne dormiront plus sur des brancards dans les couloirs. Un vrai soulagement pour le Dr Antoine Depelchin, syndiqué à l’Amuf et porte-parole du mouvement :