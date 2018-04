Né en 1975, Nicolas Moreau débute la guitare à l’âge de 12 ans. C’est en s’intéressant aux origines du rock qu’il découvre le blues et la musique noire américaine qui deviendra rapidement sa grande passion et son inspiration principale. Il devient professionnel à la fin des années 90 en co-fondant le groupe Opa Tsupa , dans lequel il s’initie à d’autres instruments (banjo, mandoline, lap steel guitar …) et compose la quasi totalité les titres en mélangeant des styles qui lui sont chers: jazz manouche, western swing, chanson etc… Durant 15 ans, le groupe parcourt les routes, se produit sur de nombreuses scènes (FrancoFolies de La Rochelle , la Filature de Mulhouse, festival Swing 41 de Salbris, festival de Liberchies en Belgique) et enregistre plusieurs albums ( Trois Francs Six Sous, Bastringue et Interlude ).

Avril 2018: Sortie de l’album de chansons: « L’amour est un oiseau volage ».

En concert le jeudi 3 mai au restaurant « Le port Lauzières » de Nieul-sur-%er à 21h.

https://www.nicolasmoro.com/

