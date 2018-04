Grand tournoi de foot jeune à Tonnay-Charente. Samedi 28 et dimanche 29 avril, 96 équipes venues de toute la France vont s’affronter au cours du National cup catégories U8 à U13. Rendez-vous au complexe sportif pour assister aux matchs. Animations festives, et concert avec Mystic musical project. Restauration, buvette et tombola sur place. C’est un évènement organisé par l’ES tonnacquoise lussantaise, en partenariat avec Hélène FM.