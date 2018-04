Une grève perlée qui a commencé début avril, à raison de deux jours par semaine. Toutes les audiences sont systématiquement renvoyées. Ce sera le cas jeudi et vendredi prochains. La mobilisation s’inscrit dans le cadre du mouvement national contre la réforme judiciaire qui est associé à celui des magistrats et greffiers. Ces derniers qui ont obtenu du Ministère de la justice un report de la présentation du texte devant le Parlement. On écoute Maître Philippe Callaud, bâtonnier de l’ordre des avocats de Saintes :

Le mouvement de grève des avocats de Saintes devrait donc logiquement s’interrompre jusqu’à la fin du mois de juin. Période durant laquelle les négociations vont se poursuivre. En cas d’échec, la mobilisation reprendra, plus dure encore prévient le barreau.