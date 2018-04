Alors que l’exposition Jurassic world bat son plein à la Cité du cinéma à Paris, les dinosaures de notre région ont pris leurs quartiers à La Rochelle. Le Muséum d’histoire naturelle accueille en ce moment l’exposition « Dinosaures, les géants du vignoble ». Une expo créée sur-mesure par le Musée d’Angoulême et co-produit par le musée rochelais. Elle permet de découvrir la faune et la flore locales de la fin du jurassique et du début du crétacé, grâce aux prélèvements effectués depuis le début des années 2000 sur les sites de Chassiron, Cherves et Angeac. On écoute Adeline Aumont, conservatrice adjointe du muséum :

C’est jusqu’au 1er septembre 2019. Rendez-vous aux horaires d’ouverture du Muséum de La Rochelle.