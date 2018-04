Nouvelle journée de grève à la SNCF. C’est le 5e épisode du mouvement des cheminots contre la réforme ferroviaire. Malgré une mobilisation en baisse, le trafic des trains sera de nouveau perturbé aujourd’hui et demain. Seulement 1 aller-retour entre Paris et La Rochelle ce lundi. Et 1 train intercité entre Bordeaux, Nantes et La Rochelle. 61% des liaisons TER Poitou-Charentes sont assurées en cars.