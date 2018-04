Manu Dibango, Juliette, Lucky Peterson… Voilà les têtes d’affiche du prochain Surgères Brass festival qui se déroulera cet été du 19 au 22 juillet. La présentation de la 3e édition a eu lieu ce matin en mairie. Cette année, la world music sera au cœur de l’évènement. Camille Bodin, la coordinatrice :

Plus de 20 concerts au total. Gratuits l’après-midi. Payants en soirée. Avec des animations musicales le matin. Et un village avec des exposants. Tout cela rendu possible grâce au réseau Spedidam qui soutient 15 festivals en France comme celui de Surgères qui devient une référence. C’est ce que nous dit Franck Edouard, administrateur à la Spedidam :

De bon augure pour la maire de Surgères Catherine Desprez très attachée à la mise en valeur du patrimoine, du château et de ses remparts :

La billetterie ouvre ce soir sur surgeresbrassfestival.com. Plus de 7 000 spectateurs sont attendus. Par ailleurs, l’association organisatrice Surgères en scène recherche des bénévoles. Un appel à candidature sera lancé sur le site mardi prochain.Hélène FM est partenaire.