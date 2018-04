Il y aura une guinguette cet été à Rochefort. Elle sera organisée place Colbert le samedi 30 juin et marquera le coup d’envoi de la saison estivale. Le public est invité à venir danser et à se déguiser sur le thème des années 30 à 50. Une pratique très appréciée par le maire de Rochefort Hervé Blanché. Une réunion d’information et de préparation de l’évènement aura lieu mercredi soir à 19h au Palais des congrès.