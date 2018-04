Le salon Cita’livres revient ce week-end au Château-d’Oléron. Une 7e édition pour cet évènement littéraire qui va durer deux jours, samedi et dimanche. Avec notamment la présence de Philippe Besson et d’Isabelle Autissier. Au programme : des séances de dédicaces, mais aussi des conférences et des ateliers. Parmi les nouveaux auteurs présents sur le salon, Véronique Amans. Pigiste et animatrice d’ateliers d’écritures, l’auteur originaire de Surgères se lance dans la publication d’un premier ouvrage. « Ombres blanches » aux éditions locales Les Oiseaux de passage, établies à Genouillé. Un recueil de nouvelles sur le thème de l’absence. Véronique Amans :

Véronique Amans présentera et dédicacera son recueil de nouvelles « Ombres blanches » en avant-première à Cita’livres, avant sa parution la semaine prochaine. L’auteur a deux nouveaux projets en cours avec la sortie en juin de « Un dimanche au Café Français » qui retrace le portrait de dix passionnés de véhicules anciens. Et d’un récit autobiographique en septembre.