Depuis une semaine, les équipes de secours maritimes et aériens sont largement mobilisées, devant déployer des moyens importants. Dans certains cas, l’issue s’est révélée dramatique. Face à une telle situation, la préfecture maritime de l’Atlantique lance un appel à la vigilance et au respect des règles de sécurité. La méconnaissance de l’environnement et l’inexpérience du milieu sont souvent mises en cause. Pour rappel, en cas de difficulté en mer, il faut composer le 196.