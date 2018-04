Le site de la Cailletière à Dolus-d’Oléron accueille samedi prochain le Printemps de l’alimentation durable. Une grande manifestation pour débattre des enjeux de l’agriculture de demain et des nouveaux modes de consommation. En présence du sénateur du Morbihan Joël Labbé, auteur de la loi sur l’interdiction des pesticides sur l’espace public, mais aussi du paysan bio et conseiller régional Benoît Biteau, et du secrétaire national de la Confédération paysanne Jean-François Périgné. L’objectif étant de sensibiliser le grand public sur une question cruciale : que voulons-nous manger demain ? Et sur ce point nous sommes tous responsables selon le maire de Dolus Grégory Gendre, pourfendeur de la malbouffe :

Le public sera accueilli dès 11h pour l’inauguration de la ZAD, la Zone d’alimentation durable. Au programme : des ateliers cuisine, des conférences sur les enjeux de la sécurité alimentaire sur les territoires, et sur la gestion des circuits courts. Spectacle pour enfants à 14h30. Et soirée concert dès 20h30. L’entrée est libre.